Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Sport24.ru07 октября в 10:43
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Футбол
РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров
Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
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Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе
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Какой должна быть зарплата медработников, рассказал Путин
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Газета.Ru 10:53
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В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
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Полицейским предъявили обвинение в пытках подозреваемого утюгом
Трое сотрудников полиции ОВД Саратовского района обвиняются в пытках подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
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Lenta.ru 06:49
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Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
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Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
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Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
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Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Экономика
Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Общество
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1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
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Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
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ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября
30 октября московский ЦСКА примет на своем поле «Уфу», начало встречи — 19:00 (мск). В этот же день петербургский «Зенит» сыграет с «Томью».
Sportbox.RU 11:20
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Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
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Москвичек приглашают на бесплатную маммографию
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40