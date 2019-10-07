Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Армия и оружие
США проведут крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу
Как пишет немецкое издание «Spiegel», в будущем году США планируют перебросить в Европу сразу 20 тысяч военных.
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Здоровье
России прочат новую волну массовых протестов
Массовые увольнения медиков из больниц Москвы, Перми и Нижнего Тагила, о которых пресса сообщала в течение последних нескольких недель, вполне могут обернуться очередной волной масштабных протестов в России.
Религия
Протоиерей РПЦ Смирнов осудил женщину за аборт из-за варикоза
Политика
Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Здоровье
Об истинной причине атеросклероза рассказал немецкий ученый
Медик утверждает, что главной причиной атеросклероза является повреждение мелких сосудов из-за воспалительных реакций.
Футбол
Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
Игры
VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки
Общество
Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных
Житель провинции Гуандун в Китае мистер Чжао оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для кошек.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.