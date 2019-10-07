Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru12:16

Мамаев: нет никакого страха, есть желание играть

Чемпионат09:46

Мамаев: за время в колонии я понял значение слова «друг»

РИА Новости11:15

«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Sport24.ru10:43

«Со мной остались единицы»: Мамаев заговорил о новых ценностях

Телепрограмма10:11

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русском11:40

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспресс08:16
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Армия и оружие

США проведут крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

Как пишет немецкое издание «Spiegel», в будущем году США планируют перебросить в Европу сразу 20 тысяч военных.
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Армия и оружие

Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru 18:42
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
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СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США

Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
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Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
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Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

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Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Здоровье

России прочат новую волну массовых протестов

Массовые увольнения медиков из больниц Москвы, Перми и Нижнего Тагила, о которых пресса сообщала в течение последних нескольких недель, вполне могут обернуться очередной волной масштабных протестов в России.
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Протоиерей РПЦ Смирнов осудил женщину за аборт из-за варикоза

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Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ 18:40
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В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране

Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Известия 07:44
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Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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Здоровье

Об истинной причине атеросклероза рассказал немецкий ученый

Медик утверждает, что главной причиной атеросклероза является повреждение мелких сосудов из-за воспалительных реакций.
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Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
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В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
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Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

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Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»

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И наступит мрак: названа дата гибели Солнца

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Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»

Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
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VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки

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Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных

Житель провинции Гуандун в Китае мистер Чжао оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для кошек.
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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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