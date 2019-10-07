Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру 13:17
Наука
Электронные сигареты обеспечили мышей раком легких
Табачный "дым" от электронных сигарет за год вызвал у 23% лабораторных мышей рак легких.
ТАСС Наука 15:00
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Политика
Киев считает, что Москва ищет предлог отмены встречи «нормандской четвёрки»
Пристайко считает, что это связано с выполнением Украиной двух первых условий, и Россия «вынуждена искать» новые причины, чтобы не проводить встречу глав «нормандской четвёрки».
REGNUM 18:50
Авто
Опубликована первая статистика продаж Lada XRAY с АКПП
Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe 00:35
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 19:44
Армия и оружие
Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны
Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус 19:49
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Здоровье
Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций.
Твой Иркутск 21:30
Авто
Специалисты провели краш-тест кроссовера Renault Arkana
Купе-кроссовер Renault Arkana, ставший одной из главных новинок российского рынка в 2019 году, проверили на пассивную безопасность.
Автоновости дня 05:12
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе
Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
Брянские новости 18:23
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после информации о своем исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что чувствует себя хорошо.
Вечерняя Москва 15:09
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Кино
Бондарчук начал съемки сериала «Псих» по сценарию Паулины Андреевой
Режиссер Федор Бондарчук в понедельник приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой, одну из главных ролей сыграет режиссер Константин Богомолов, сообщила пресс-служба проекта.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.
ТАСС вчера в 20:54
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Общество
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Политика
США ввели санкции против 28 организаций из Китая
Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
Российская газета 17:56
Наука
Ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Ученые Томского политехнического университета зафиксировали выброс метана в Арктике, который стал рекордным.
Народные новости 15:31
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru 05:36