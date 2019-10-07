Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русскомвчера в 11:40

Мамаев: за время в колонии я понял значение слова «друг»

РИА Новостивчера в 11:15

Мамаев: После всего случившегося со мной остались только единицы

Life.ruвчера в 09:10

Мамаев заявил, что после колонии с ним остались единицы

РЕН ТВвчера в 09:59

Мамаев: нет никакого страха, есть желание играть

Чемпионатвчера в 09:46

«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Sport24.ruвчера в 10:43

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспрессвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Армия и оружие

Сегодня празднуют День командира корабля

Парламентская газета вчера в 17:52
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 06 октября в 08:56
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика

СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией

«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Футбол

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за 500 тысяч

Мойка78 16:09
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Экономика

В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
Хоккей

Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона

Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Чемпионат 10:34
Экономика

Глава Хакасии прогнозирует непростую зиму для жителей республики

Глава Хакасии Валентин Коновалов прогнозирует непростую зиму для жителей республики.
РЕН ТВ 08:57
Гаджеты

Huawei запускает бюджетную программу по замене аккумуляторов

Huawei запускает программу по замене аккумуляторов для 900 моделей смартфонов Huawei и Honor по заниженной стоимости.
UfacityNews.ru 01:37
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Футбол

Памятник футболисту Ибрагимовичу открыли в шведском Мальмё

Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 12:11
Политика

Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о трех возможных сценариях развития ситуации на территории Донбасса.
Телеканал 360° вчера в 22:16
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Хоккей

Хоккеисты МХЛ заработали 258 минут штрафа за массовую драку

Известия 17:42
Общество

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Политика

Антонов высказался о продлении договора СНВ-3

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 06 октября в 18:37
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru вчера в 04:44
Гаджеты

Руанда начала производить первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Известия 20:16
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:17
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля

Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.
Реальное время 15:30
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное