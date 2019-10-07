Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Sport24.ruвчера в 10:43
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
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Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией
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В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
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Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона
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Глава Хакасии прогнозирует непростую зиму для жителей республики
Глава Хакасии Валентин Коновалов прогнозирует непростую зиму для жителей республики.
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Экономика
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Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
Футбол
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Политика
Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о трех возможных сценариях развития ситуации на территории Донбасса.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
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В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Гаджеты
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Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
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Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля
Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.
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Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".