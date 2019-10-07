Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Мамаев признался, что многое переоценил после колонии

ФАНвчера в 12:48

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ruвчера в 12:16

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспрессвчера в 08:16

Мамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни

Вечерняя Москвавчера в 11:14

«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Sport24.ruвчера в 10:43

«Со мной остались единицы»: Мамаев заговорил о новых ценностях

Телепрограммавчера в 10:11

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русскомвчера в 11:40
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Здоровье

Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске

Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
REGNUM вчера в 00:58
Политика

Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»

По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН вчера в 13:44
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Телеканал 360° вчера в 18:23
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Футбол

Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист принял решение подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего фирму Unique Sports Management (USM).
Чемпионат 03:08
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Единоборства

Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Советский спорт 00:02
Хоккей

СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ

Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Общество

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Здоровье

В Архангельской области подвели итоги сезона активности клещей

За прошедший эпидсезон в медицинские организации Архангельской области по поводу укуса клеща обратились 7243 человека.
Архангельские известия вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

На сайте издания Style.news.am появились фотографии и видео из Армении, на которых сестры Кардашьян вместе со своими детьми направляются в часовню Святого Вардана Мамиконяна.
Woman.ru вчера в 11:33
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском вчера в 08:31
Футбол

Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

РИА Новости 02:54
Политика

Четвертый и пятый катер «Комета» начали строить в России

О начале строительства четвертой и пятой «Комет» рассказал сайт RT.
Телеканал 360° 02:03
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
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