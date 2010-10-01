Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 8 миллионов абонентов
Оператор обратил внимание на то, что на данный момент в предложенной базе сообщается о данных 8 миллионов клиентов, но в конце второго квартала 2019 года к проводному интернету было подключено 2,5 абонентов.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
Кино
Сборы российских фильмов упали на 20%
В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Гаджеты
Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт»
Сатья Наделла уверен, что будущее Microsoft связано с Windows лишь отчасти Гендиректор Microsoft в продолжение речи о важности пользовательского опыта заявил: «В будущем то, как именно девелоперы будут разрабатывать новые приложения для Neo и Duo, окажется более значимым, чем непосредственно написание программ под Windows или Android, потому что это будет напрямую связано с Microsoft Graph».
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Здоровье
Саратовский министр назвала причины снижения престижа профессии
Профильный министр Наталья Мазина напомнила о принятом решении об увеличении базовой ставки для молодых специалистов до 23 тысяч рублей.
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги.
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Политика