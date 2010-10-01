Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.

Мамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»

Политика Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России 28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

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Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

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