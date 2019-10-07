Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.
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Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Востребованная актриса Марина Куклина, к сожалению, ушла из жизни.
ГлобалМСК.ру 15:49
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Футбол
Семак рассказал о травме защитника Мамманы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме защитника команды Эмануэля Мамманы.
Piter.tv 05:26
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Единоборства
Югорская гимнастка прошла в финал чемпионата мира
Югорская гимнастка Александра Щеколдина выступит в финале чемпионата мира.
Югра-ТВ 10:02
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Игры
Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
В ноябре Red Dead Redemption 2 станет доступна в магазинах Epic Games Store, Humble Store, GameStop и онлайн-магазине Rockstar Games Launcher.
Astera 05 октября в 04:59
Общество
Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкинский район
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:38
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Армия и оружие
Отвода техники не состоится: по Донбассу опять стреляют
Донецк в понедельник, 7 октября, вновь оказался под обстрелом.
Вести.Ru 13:55
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня 10:50
Политика
На Украине признали поражение от России
"Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее ее последствия", – заключил Сергей Белашко.
Дни.ру 07:10
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Футбол
«МЮ» не собирается увольнять Сульшера
Как сообщает Daily Mail, семейство Глэйзеров, а также вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд и члены совета директоров выражают поддержку 46-летнему специалисту.
ProstoProSport 17:03
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Авто
Известна дата появления нового Land Rover Defender в России
Британский автопроизводитель планирует начать российские продажи внедорожника Defender нового поколения во второй половине 2020 года.
SpeedMe 01:04
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 05 октября в 12:33