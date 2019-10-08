Футбол
Rostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Политика
Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Шоу-бизнес
Опубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу
Аноним утверждал, что звезда "Моей прекрасной няни" умерла в больнице 5 октября, но родственники актрисы скрывают это от народа.
ТВ Центр вчера в 01:21
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Происшествия
Кубанский судья требовал от бизнесмена взятку в 64 млн рублей
В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.
Блокнот Краснодар 09:01
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Политика
Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе
Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Хоккей
Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Доступ1 07:44
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива
Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Политика
Путин наградил орденом Мужества американского астронавта
Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.
Известия 05:36
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Происшествия
Массовая драка произошла на рынке в Новосибирске
News.ru вчера в 08:08