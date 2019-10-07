Футбол
Rostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
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Игры
Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
В ноябре Red Dead Redemption 2 станет доступна в магазинах Epic Games Store, Humble Store, GameStop и онлайн-магазине Rockstar Games Launcher.
Astera 05 октября в 04:59
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва вчера в 18:24
Гаджеты
100 000 долларов за год без смартфона. Участница конкурса утверждает, что не вернётся к смартфонам
iXBT.com вчера в 11:32
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Востребованная актриса Марина Куклина, к сожалению, ушла из жизни.
ГлобалМСК.ру 15:49
Футбол
Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Здоровье
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Парламентская газета 08:13
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Политика
Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний
В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.
Московский Комсомолец 17:18
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Хоккей
Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
Чемпионат 08:58
Единоборства
Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать
Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
Чемпионат 14:01
Политика
Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке
Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил на 4,3% зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:32
Политика
Зеленский ослабил блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
Известия 09:08
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Происшествия
Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП
Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.
Газета.Ru 16:05
Гаджеты
Apple выпустила новую версию macOS Catalina
Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru 17:23