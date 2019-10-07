Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»

Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
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Павел Мамаев рассказал об атмосфере в «Ростове»

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Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
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В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
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Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
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Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
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Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске возросло до шести

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На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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