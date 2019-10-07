Футбол
Rostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
В Цхинвале назвали улицу в честь Путина
В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.
Sputnik Таджикистан 11:14
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова
Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников, задержавших актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа в Москве.
Lenta.ru 13:33
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Фигурное катание
Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку
Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
RT на русском 14:28
Транспорт
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске возросло до шести
RT на русском 14:16
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20