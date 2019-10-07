Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.

Мамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»

Армия и оружие Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции Советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что России и Дамаску нужно взять ответственность за защиту территории сирийских курдов от нападения Турции.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».

Происшествия Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

Футбол Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона» Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.

Религия «Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.

Авто Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.

Шоу-бизнес Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.

Политика МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова Звездные гости пары поспешили поделиться кадрами роскошного праздника в своих соцсетях.

Фигурное катание Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.

Политика Порошенко на митинге в Киеве выступил против «капитуляции в Донбассе» Экс-президент Украины Петр Порошенко принял участие в митинге в центре Киева, участники которого протестуют против реализации "формулы Штайнмайера".

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Шоу-бизнес Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике Знаменитость была замечена во время прогулки со своими двумя детьми Огэстом и Джексоном.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.