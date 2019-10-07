Футбол
Rostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
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«До мурашек»: Мамаев вспомнил об эмоциях после первой тренировки в «Ростове»
Телепрограммавчера в 09:49
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев остался практически без друзей после колонии
Rostov gazetaвчера в 10:35
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Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Здоровье
В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.
Общество
Положены ли отпускные за работу на испытательном сроке?
АиФ.ru выяснил, в каких случаях можно претендовать на отпускные за работу на испытательном сроке.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Хоккей
Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
Политика
В Кремле объяснили повышение зарплаты президента и премьера
Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Общество
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
В Иране пояснили причину задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране связано с вопросом получения визы, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Происшествия