Футбол
Спорт-ЭкспрессМаммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы
В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.RT на русском04:00
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Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.
Российская газета 03:59
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках
В одном из напитков выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другой не прошел тест по массовой концентрации бензойной кислоты, также были зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.
Известия 01:57
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Технологии
Carlsberg представила биоразлагаемую бутылку из бумаги для пива
Пивоваренная компания Carlsberg Group представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива.
Интерфакс 07:16
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Интернет
Суперкомпьютер Google уничтожит Bitcoin. На самом деле нет
Google не сможет уничтожить криптовалюты при помощи своего суперкомпьютера, заявил авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.
РБК 08:16
Происшествия
Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка
В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe вчера в 02:17
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Энергетика
Нефть взлетела после подрыва танкера в Красном море
Цены на декабрьские фьючерсы нефти Brent поднялись выше 60 долларов за баррель на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море.
Lenta.ru 08:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс вчера в 01:29
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Автоспорт
Стартовый порядок Гран-при Японии может определить вторая практика
ProstoProSport 02:33
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Политика
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Происшествия
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
РБК 06:16
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия вчера в 00:37
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