Футбол

Российская газетаРоссийская газетаМаммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы

В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
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Как сообщает официальный сайт
 сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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