с чего всё началось

В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

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Общество Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.

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Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

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