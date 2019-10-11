Футбол
Российская газетаМаммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.RT на русском04:00
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
RT на русском 05:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках
В одном из напитков выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другой не прошел тест по массовой концентрации бензойной кислоты, также были зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.
Известия 01:57
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Энергетика
Нефть взлетела выше $60 после взрыва на иранском танкере
На торгах в пятницу котировки нефти Brent взлетели выше $60 после появления сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море неподалеку от побережья Саудовской Аравии.
Profinance.ru 05:15
Политика
Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.
RT на русском 05:12
Армия и оружие
ВСУ за сутки 21 раз нарушили перемирие в ДНР
Украинские каратели за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 120 боеприпасов.
ИА Новороссия вчера в 03:05
Политика
Пашинян ответил Алиеву об установке памятника Гарегину Нжде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.
REGNUM 05:44
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Футбол
Сборная Ирана забила 14 голов Камбодже, Азмун оформил хет-трик
Сборная Ирана по футболу разгромила команду Камбоджи в отборочном матче чемпионата мира 2022 года со счетом 14:0. В игре отличился нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун.
МК-Спорт вчера в 12:04
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Гаджеты
В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia
Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G.
Ferra 05:51
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Политика
Раскрыто имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
Lenta.ru 05:32
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47
Единоборства
Перед боем Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов и побоксировали
Перед поединком украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик и американец Чазз Уизерспун устроили дуэль взглядов.
Росбалт 04:13
Армия и оружие
Президент Турции объявил о начале военной операции в Сирии
RuNews24.ru 09 октября в 09:58
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Общество
Памятник Сталину установили в поселке в Хабаровском крае
Житель Хабаровского края установил возле своего дома в селе Сосновка памятник Иосифу Сталину, сообщили ТАСС в хабаровском краевом отделении КПРФ.
ТАСС 03:39
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Шоу-бизнес
Адвокаты экс-короля Малайзии назвали ложью интервью его бывшей жены
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала британскому изданию неправду о своих отношениях с Мухаммадом V. Об этом сообщает 11 октября газета The Straits Times, ссылаясь на представителей интересов бывшего короля.
REGNUM 02:32