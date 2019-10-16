Футбол

Piter.tvPiter.tvМаммана перенес операцию на колене в Испании

Зенит Ранее Семак рассказал о травме защитника Мамманы.
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Футболист «Зенита» Маммана перенёс операцию на колене

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Маммана успешно прооперирован в Испании

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«Зенит» подтвердил, что Маммана перенес операцию

Спорт-Экспресс08:42

Маммана: «Постараюсь сделать все, чтобы вернуться на 100% готовым»

Sport24.ru09:33

Защитник «Зенита» Маммана перенёс операцию и поблагодарил всех за поддержку

Sport.ru08:28

Маммана успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена

Чемпионат08:05

Маммана успешно прооперирован в Испании

Матч ТВ08:52
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Общество

Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире

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Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество

Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси

На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

CyberSport.ru 03:50
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка

Твой Континент 05:40
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Происшествия

Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга.
Lenta.ru вчера в 03:58
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
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Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъ вчера в 20:49
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
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Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме

Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.
RT на русском 04:21
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

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Уфимец два года насиловал 15-летнюю школьницу

В Уфе 44-летний местный житель два года насиловал 15-летнюю школьницу.
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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
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Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
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