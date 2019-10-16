Футбол

Piter.tvPiter.tvМаммана перенес операцию на колене в Испании

Зенит Ранее Семак рассказал о травме защитника Мамманы.
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Футболист «Зенита» Маммана перенёс операцию на колене

RT на русском09:04

Маммана успешно прооперирован в Испании

Sportbox.RU08:52

Эммануэль Маммана: «После операции чувствую слабость, но сделаю все, чтобы восстановиться на сто процентов»

Матч ТВ09:45

Маммана: «Постараюсь сделать все, чтобы вернуться на 100% готовым»

Sport24.ru09:33

Защитник «Зенита» Маммана перенёс операцию и поблагодарил всех за поддержку

Sport.ru08:28

Маммана успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена

Чемпионат08:05

«Зенит» подтвердил, что Маммана перенес операцию

Спорт-Экспресс08:42
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество

Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram

Кубань 24 02:58
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики

Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46
Футбол

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Матч ТВ 12:17
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Космос

SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Кино

Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»

Газета Metro 13 октября в 10:47
Общество

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Транспорт

Строительство моста через Волгу под Тольятти начнется в этом году

Реализацию проекта начнут уже в этом году.
Самарская газета 09:00
Футбол

«Реал» хочет обменять Хамеса на Канте с доплатой

Зинедин Зидан очень хочет видеть в «Реале» своего соотечественника Н’Голо Канте.
Евро-футбол.ру 12:24
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией

Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Газета.Ru 11:34
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Авто

В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail

Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 05:49
Авто

BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe

Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.
Российская газета 08:08
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
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