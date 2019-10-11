Футбол
Российская газетаМаммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.RT на русском04:00
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Прокуратура просит взыскать с чиновника Росавиации 19 млн рублей
В начале октября первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что общая стоимость имущества чиновников, которую прокуроры намерены взыскать в доход государства, превышает 17 млрд руб. По требованию прокуроров более 33000 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, свыше 4000 лиц – к административной.
Право.ру 09:09
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
ПолитРоссия 11:41
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
BFM.ru 10:34
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Гаджеты
Недорогой Xiaomi разгромил по качеству камеры флагманы Apple и Google
Авторитетный портал DxOMark проверил работу камеры смартфона Redmi K20 Pro.
Ferra вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Общество
Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги
Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Lenta.ru 09:55
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
Футбол
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче отбора Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Польши в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей вчера в 09:52
Игры
Под установку Call of Duty: Modern Warfare придётся выделить 175 Гбайт
Шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare, разрабатываемый студией Infinity Ward, потребует освободить на жёстком диске целых 175 Гбайт, объявило издательство Activision.
3DNews вчера в 03:30
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Армия и оружие
Стало известно о нападении на российских военных в Сирии
Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году.
Lenta.ru 09:43
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
КП - Челябинск 05:43
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
RT на русском 11:14
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 11:12