Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы

В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.
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Как сообщает официальный сайт
 сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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