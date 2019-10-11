с чего всё началось

В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.

Маммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы

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