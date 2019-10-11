Футбол
Спорт-ЭкспрессМаммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы
В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.RT на русском04:00
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Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
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Газета.Ru 16:48
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«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
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