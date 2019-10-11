Футбол
Российская газетаМаммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игрок прошёл первичное медицинское обследование, в ходе которого был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.RT на русском04:00
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Космос
Гранит науки: Гипотетическая Девятая планета Солнечной системы может быть древнейшей черной дырой
Эхо Москвы 02:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Футбол
Дзюба открыл счёт в матче с Шотландией
Форвард сборной России Артём Дзюба открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Чемпионат вчера в 16:05
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
Житель Индонезии вернулся домой после своих похорон
Телеканал 360° 10:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Общество
Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом
Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Финансы
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru 09:18
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
Политика
Зеленский посчитал странным отсутствие авиасообщения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский посчитал странным, что в стране нет прямого авиасообщения с Россией.
RuNews24.ru 03:15
Технологии
В России появятся новые сервисы на базе биометрических технологий
В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.
3DNews 09:21
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Авто
Lada запустила продажи Granta, XRAY и Largus в спецсерии Club
Российские дилеры Lada начали продажи автомобилей лимитированной серии #Club.
Движок 04:17
Армия и оружие
В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Российская Федерация поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, в рамках контракта ожидается поставка еще 6 таких машин.
NewInform 03:47
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47