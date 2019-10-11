с чего всё началось

В скором времени Маммана отправится в одну из ведущих клиник Европы, где ему будет проведено более тщательное обследование, сообщает сайт "Зенита". В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

Спорт день за днем

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) 11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.

Гаджеты GeForce GTX 1660 Super получит память GDDR6 До недавнего времени не было точно известно, какую память получит новая видеокарта GeForce GTX 1660 Super.

Фигурное катание Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Политика Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Гаджеты В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.

Баскетбол «Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге «Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Спорт ПКР получил приглашение на Паралимпиаду-2020 Паралимпийский комитет России получил от Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 официальное приглашение принять участие в Играх в Токио, сообщает пресс-служба ПКР.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Происшествия Россиянина в Лондоне приговорили к 26 годам тюрьмы Лондонский суд приговорил россиянина Сергея Кудрявцева, ранее признавшегося в убийстве родителей, к 26 годам тюрьмы.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Авто Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Кино Marvel планирует снять женское супергеройское кино По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.

Шоу-бизнес Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).