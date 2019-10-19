В центральном матче девятого тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лидером турнира "Ливерпулем". Поединок, проходивший на стадионе "Олд Траффорд", завершился со счетом 1:1.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири Найден живым мужчина, значившийся в списке из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Наука Грант в 128 млн рублей получил новосибирский институт ядерной физики По сообщению пресс-службы ИЯФ СО РАН, средства предоставлены на 2019-2020 годы и выделены в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией.

Армия и оружие США установят на корабле первый боевой лазер По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).

Происшествия В центре Москвы загорелся ресторан В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".

Футбол Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Шоу-бизнес Иркутянин остался в шоу «План Б» после знакомства с Бузовой Иркутянин Кирилл Шульгин остался в шоу ТНТ «План Б» после знакомства с Ольгой Бузовой. Вторую серию показали на телеканале 20 октября.

Кино Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота» Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.

Общество Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Шоу-бизнес Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.

Шоу-бизнес Исхаков показал подросшую дочь от Полины Гагариной Во второй раз певица вышла замуж спустя четыре года после развода. А в апреле 2017-го у Полины и Дмитрия родилась общая дочь - Мия.

Общество Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77 Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.

Экономика Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Авто Появились первые рендеры нового Hyundai Tucson В Сети опубликовали рендерные изображения обновленного кроссовера Hyundai Tucson.

Футбол Александр Беленов: Наше поле самое плохое в лиге Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Шоу-бизнес Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка» Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».