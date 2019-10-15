Футбол
Матч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Политика
В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
Финансы
Убыток России из-за дедолларизации оценили в миллиарды
Отмечается, что ЦБ России вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то к марту он получил рост, равный примерно 3,8%.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Здоровье
Фармокомпании предложат врачам лекарства
В сотрудничестве с фармацевтической розницей разочаровались производители лекарств.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Общество
Парфенов отказался от бренда «Намедни»
Перед первым сезоном передачи, уточнил Парфенова, телеканал-правообладатель не возражал против использования слова "Намедни", но договоренность не была официальной.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Здоровье
Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Экономика
Какой эффект может дать инвестирование средств ФНБ
Горячие споры идут, с одной стороны, из-за достижения фондом уровня, после которого можно начать инвестировать его средства, а с другой, – из-за медленного роста российской экономики, который можно с помощью этих средств поддержать.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.