Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
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«Ман Сити» показал эмоции Зинченко на выход сборной Украины в финал Евро

Газета.Ru08:46

«Никогда не меняйся». «Манчестер Сити» оценил эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро

Sport24.ru07:09

«Манчестер Сити» показал эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро

Чемпионат07:53

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Матч ТВ07:31

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Sportbox.RU07:31

Невероятные эмоции Зинченко после выхода на Евро. Видео

Спорт-Экспресс07:26

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала ролик с эмоциями Зинченко после победы над Португалией (ВИДЕО)

Sport.ru08:44
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Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
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В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
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МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
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Отмечается, что ЦБ России вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то к марту он получил рост, равный примерно 3,8%.
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Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

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Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
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В сотрудничестве с фармацевтической розницей разочаровались производители лекарств.
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Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Происшествия

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
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Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Ведомости 08:20
Общество

Парфенов отказался от бренда «Намедни»

Перед первым сезоном передачи, уточнил Парфенова, телеканал-правообладатель не возражал против использования слова "Намедни", но договоренность не была официальной.
Газета.Ru 09:03
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество

Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
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Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами

За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
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Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

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Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
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Экономика

Какой эффект может дать инвестирование средств ФНБ

Горячие споры идут, с одной стороны, из-за достижения фондом уровня, после которого можно начать инвестировать его средства, а с другой, – из-за медленного роста российской экономики, который можно с помощью этих средств поддержать.
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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
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