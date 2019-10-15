Футбол
Матч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Политика
В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Общество
Группу поддержки Заворотнюк разблокировали
Долгое время восстановить доступ не удавалось, поэтому опровержения информации из СМИ публиковались на официальной странице самой Анастасии Заворотнюк.
Вести Подмосковья 01:00
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 10:34
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Сборная Украины по футболу на своем стадионе в Киеве обыграла Португалию и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы – 2020, где точно не сыграет с Россией в группе, но может встретиться с ней в плей-офф.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Телепрограмма 05:14
Общество
Россияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Политика
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября
Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 09:25
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве
Телеканал 360° 10:45
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Происшествия
У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски
В нескольких городах России силовики проводят обыски в домах сторонников Алексея Навального. В том числе обыски проходят и в Екатеринбурге.
Политсовет 00:55
Культура
Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки
В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков.
Телепрограмма 04:06
Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское».
Коммерсантъ 10:04