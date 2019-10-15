Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
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