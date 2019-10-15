Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ман Сити» показал эмоции Зинченко на выход сборной Украины в финал Евро

Газета.Ru08:46

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала ролик с эмоциями Зинченко после победы над Португалией (ВИДЕО)

Sport.ru08:44

Невероятные эмоции Зинченко после выхода на Евро. Видео

Спорт-Экспресс07:26

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Матч ТВ07:31

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

Sportbox.RU07:31

«Манчестер Сити» показал эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро

Чемпионат07:53

«Никогда не меняйся». «Манчестер Сити» оценил эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро

Sport24.ru07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

Известия 08:42
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости 11:14
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Политика

Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд

Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.
RT на русском 11:42
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Происшествия

Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе

Московский Комсомолец 05:29
Армия и оружие

США подумывают об эвакуации своих термоядерных бомб из Турции

В Вашингтоне власти США рассматривают варианты эвакуации с авиабазы Инджирлик в Турции 50 термоядерных бомб B61.
Радио Голос Балтии 09:58
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Кино

Второму «Веному» нашли ещё одного злодея

Фильм Про 12:07
Политика

Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах

В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста вчера в 09:56
Политика

В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
Интерфакс 12:01
Футбол

В штабе Болгарского футбольного союза проходят обыски

В штаб-квартире Болгарского футбольного союза проходят обыски.
Евро-футбол.ру 12:15
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали

Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Ирана и пробилась в финал соревнований на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
РИА Новости 11:50
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru 09:21
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное