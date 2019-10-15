Футбол
Матч ТВ«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
За английский клуб выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. «Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали медики
Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей.
Политика
Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»
Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Происшествия
В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor представят уже завтра
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Происшествия
До 40 выросло число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии
Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек, 16 числятся пропавшими без вести.
Политика
Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля
Армия и оружие
Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии
Российские военные полицейские впервые патрулировали сирийский город Манбидж в провинции Алеппо.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Политика
Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала на фото улыбающуюся дочь
Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.