Лига чемпионов
Газета.Ru«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела ее текстовую онлайн-трансляцию. Первый гол встречи был оформлен полузащитником англичан Рахимом Стерлингом.
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