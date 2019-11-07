Лига чемпионов
Газета.Ru«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела ее текстовую онлайн-трансляцию. Первый гол встречи был оформлен полузащитником англичан Рахимом Стерлингом.
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Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика
Первые открытые слушания по импичменту Трампа назначены на 13 ноября
Демократы в палате представителей США планируют провести первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа 13 ноября.
Известия 13:26
Экономика
Экспорт автомобилей из России вырос на треть
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Политика
Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ
Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).
Российская газета 13:46
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России
С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40