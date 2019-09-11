Футбол

Sports.ruSports.ru«Ман Сити» установит статую в честь Компани

1 фото
В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан. Также по имени Компани названа дорога между академией клуба и базой основного состава. Компани покинул «Ман Сити» по окончании минувшего сезона и стал играющим тренером «Андерлехта».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» назвал дорогу между академией и базой основы именем Венсана Компани

Спорт-Экспресс10:51

«Манчестер Сити» назвал дорогу между академией и базой основы в честь Компани

Чемпионат13:51

«Ман Сити» установит статую в честь Компани

Sports.ru12:45

«Манчестер Сити» установит статую Компани рядом со стадионом

Sport24.ru14:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Наука

Гормон роста влияет на возраст и старение человека

МедиаПоток вчера в 02:46
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Общество

Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана

Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.
Вечерний курьер 09 сентября в 09:48
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Армия и оружие

США одобрили продажу Польше истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика

Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Политика

Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма

Инфорос вчера в 10:01
Футбол

СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка

УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона — 2021/22.
РБК 13:57
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Происшествия

Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес

33-летняя Пелагея опубликовала пляжные кадры с 2-летней дочерью

Сегодня 33-летняя артистка опубликовала серию умилительным снимков с 2-летней дочерью, снятых на одном из пляжей Сочи.
Вокруг ТВ 11:35
Происшествия

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Общество

Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Наука

Электрический угорь был тремя разными видами

Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех сотрудниках МЧС, раненных при обстреле Донецка

РИА Новости 10:27
Энергетика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан и играющий тренер бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное