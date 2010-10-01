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Матч ТВМатч ТВ«Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы

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Испанское издание AS составило рейтинг 15 самых богатых клубов Европы. Список возглавили «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона», чьи бюджеты превышают 1 миллард евро. За миллиард перевалили показатели «Ливерпуля» и «ПСЖ».
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«Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы

Матч ТВ08:15

«Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы

Sportbox.RU08:15
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