Финансы
Sputnik АзербайджанМанат начал неделю с укрепления к евро и рублю
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 2 сентября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,868 маната, а рубль - 0,0254 маната.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Somanyhorses 14:55
Шоу-бизнес
Заявлено о серьезной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке
Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное судебное слушание по делу Анастасии Заворотнюк. Артистка задолжала 1,6 миллиона рублей.
Дни.ру 05:22
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Политика
Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Общество
Пугающее создание с щупальцами выловили на Аляске
Телеканал 360° 17:20
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Политика
Скончался посол России в Египте
Интерфакс 07:16
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери
Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru 05:41
Наука
Названа главная причина развития болезней сердца у молодежи
Кардиологи из Португалии озвучили главную причину развития у молодежи болезней сердца.
Актуальные Новости 16:05
Происшествия
В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели
Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).
Lenta.ru 11:21