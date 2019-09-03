Финансы

Sputnik АзербайджанSputnik АзербайджанМанат начал неделю с укрепления к евро и рублю

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Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 2 сентября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,868 маната, а рубль - 0,0254 маната.
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