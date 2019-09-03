Финансы

Sputnik АзербайджанSputnik АзербайджанМанат начал неделю с укрепления к евро и рублю

2 фото
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 2 сентября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,868 маната, а рубль - 0,0254 маната.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют на сегодня, 3 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:16

Курс валют на 2-6 сентября: кажется мы падаем

Хакасия-Информ04:50

Динамика рубля зависит от трёх важных событий

REGNUM02:56

Манат начал неделю с укрепления к евро и рублю

Sputnik Азербайджан02:53

Курсы доллара и евро на 2 сентября

Банки.ру01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Происшествия

На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

Российская газета 18:25
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из полиции

РИА Новости 18:42
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

RT на русском вчера в 20:58
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Футбол

«Барселона» подписала 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса»

Sport24.ru 18:53
Армия и оружие

«Царь-двигатель» РД-171МВ опережает потребности космонавтики России

NewInform 03:41
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Армия и оружие

Москва выразила недоумение действиями Вашингтона в Идлибе

МИД России, комментируя удар США в Идлибе, заявил, что непоследовательные и противоречивые действия Соединенных Штатов вызывают недоумение и обеспокоенность.
Взгляд.ру 06:31
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily 07:58
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Общество

Форум «Город образования» посетили более 150 тыс. человек

Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.
ТВ Центр 04:01
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Lenta.ru 08:42
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Хоккей

«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме, отыгравшись с 0:2

«Автомобилист» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 12:26
Здоровье

В Астрахани участились случаи нападения на людей пауков каракуртов

Правда, еще дают о себе знать последствия укуса паука-каракурта: легкая слабость, плохой сон, неважный аппетит.
Общественное телевидение России 03:35
Экономика

Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Единоборства

Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол

ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 14:20
Футбол

Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»

Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика

Президент Польши выступил против приглашения России в G8

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Транспорт

Два новых железнодорожных маршрута создадут в Петербурге

Два новых полукольцевых маршрута планируется создать до 2030 года. При этом будет построено девять новых транспортно-пересадочных узлов.
Санкт-Петербургские ведомости 09:20
Наука

В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

N+1 11:41
Политика

Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное