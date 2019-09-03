Финансы
Sputnik АзербайджанМанат начал неделю с укрепления к евро и рублю
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 2 сентября, доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется по 1,868 маната, а рубль - 0,0254 маната.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
Российская газета 18:25
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Армия и оружие
Москва выразила недоумение действиями Вашингтона в Идлибе
МИД России, комментируя удар США в Идлибе, заявил, что непоследовательные и противоречивые действия Соединенных Штатов вызывают недоумение и обеспокоенность.
Взгляд.ру 06:31
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Общество
Форум «Город образования» посетили более 150 тыс. человек
Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек с момента его открытия, сообщили организаторы мероприятия.
ТВ Центр 04:01
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Северсталь» в овертайме, отыгравшись с 0:2
«Автомобилист» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 12:26
Здоровье
В Астрахани участились случаи нападения на людей пауков каракуртов
Правда, еще дают о себе знать последствия укуса паука-каракурта: легкая слабость, плохой сон, неважный аппетит.
Общественное телевидение России 03:35
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 14:20
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Транспорт
Два новых железнодорожных маршрута создадут в Петербурге
Два новых полукольцевых маршрута планируется создать до 2030 года. При этом будет построено девять новых транспортно-пересадочных узлов.
Санкт-Петербургские ведомости 09:20
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04