Финансы
Sputnik АзербайджанМанат начал неделю с укрепления к евро и рублю
Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар. Евро достиг максимального показателя к манату в 2017 году, когда средний курс национальной валюты составил 2,2367 маната за евро.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:23, Вашингтон
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СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов
Как сообщает Би-би-си, депутаты собираются предложить законопроект, который обяжет Бориса Джонсона отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года, если он не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода.
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
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Армия и оружие
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Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
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