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Максимальный курс национальной валюты АР к валюте США был установлен в 2013 году и составлял тогда 0,7845 маната за доллар. Евро достиг максимального показателя к манату в 2017 году, когда средний курс национальной валюты составил 2,2367 маната за евро.
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