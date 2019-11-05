Футбол
Евро-футбол.руМанчестер Сити — Челси 2:1 (Перерыв)
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
|21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
|29′
Рияд Марез
|37′
|45%
|Владение мячом
|55%
|86%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|1
|6
|Отборы
|10
|2
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
5
Стоунз
25
Фернандиньо
22
Менди
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
10
Виллиан
9
Абрахам
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на центральный матч тринадцатого тура английской Премьер-лиги.
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