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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМанчестер Сити — Челси 2:1 (Перерыв)

Манчестер Сити — Челси
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
21′
НГоло Канте
Кевин де Брюйне
29′
Рияд Марез
37′
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на центральный матч тринадцатого тура английской Премьер-лиги.
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