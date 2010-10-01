Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Сити» — «Динамо» З: онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Динамо» (Загреб). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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