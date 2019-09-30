Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт руМанчестер Сити — Динамо (Загреб) 2:0

Манчестер Сити — Динамо (Загреб)
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Жоау Канселу
19′
Бернарду Силва
Рахим Стерлинг
56′
62′
Мислав Оршич
Амер Гояк
Рахим Стерлинг
66′
69′
Дино Перич
76′
Кевин Теофиль-Катрин
Марио Гавранович
83′
Бруно Петкович
Атимвен Ияйи
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Давид Сильва
Фил Фоден
90′+1′
Фернандиньо
90′+4′
Фил Фоден
90′+5′
Представляем прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Манчестер Сити» принимает «Динамо» из Загреба.
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