Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт руМанчестер Сити — Динамо (Загреб) 2:0

Манчестер Сити — Динамо (Загреб)
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Жоау Канселу
19′
Бернарду Силва
Рахим Стерлинг
56′
62′
Мислав Оршич
Амер Гояк
Рахим Стерлинг
66′
69′
Дино Перич
76′
Кевин Теофиль-Катрин
Марио Гавранович
83′
Бруно Петкович
Атимвен Ияйи
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Давид Сильва
Фил Фоден
90′+1′
Фернандиньо
90′+4′
Фил Фоден
90′+5′
3 фото
Представляем прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Манчестер Сити» принимает «Динамо» из Загреба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Манчестер Сити - Динамо Загреб: прогноз максим тетерина 1 октября 2019

Ставка TVвчера в 14:27

«Манчестер Сити» — «Динамо» З: онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

Чемпионатвчера в 12:30

Манчестер Сити-Динамо Загреб 01.10.2019 прогноз Ф1 (-2.5)

Sport-placeвчера в 13:52

«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб. Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 13:54

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» - «Динамо Загреб», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ru30 сентября в 19:25

«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб: определяющий матч

Все про Спорт ру30 сентября в 05:01

«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

LiveSport.ru30 сентября в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Энергетика

Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

Пока что, по словам Новака, российская сторона рассчитывает на прокладывание "Северного потока -2" по тому маршруту, на который была подана заявка.
Российская газета 03:05
Футбол

«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

Советский спорт вчера в 16:56
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

Молодой человек окончил Музыкальную академию имени Гнесиных и уже выразил желание спеть с Бузовой дуэтом.
Телепрограмма вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт

Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Происшествия

В Вольске за гибель человека возле кладбища задержали двух полицейских

В Вольске выявлены предполагаемые виновники гибели человека, труп которого обнаружили на кладбище.
Про Вольск 01:59
Общество

Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки

Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
Волейбол

Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы над иранцами

ТАСС вчера в 03:08
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество

Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать

Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Политика

Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Политика

Трамп назвал запуск процедуры импичмента госпереворотом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что запущенная палатой представителей процедура его импичмента является государственным переворотом.
REGNUM 01:20
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Футбол

«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Нева Спорт вчера в 17:03
Общество

На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM вчера в 11:04
Космос

NASA планирует купить новые места на «Союзах» для полета на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на российских кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Pravda.Ru 01:41
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

РИА Новости 30 сентября в 10:19
Хоккей

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия вчера в 16:52
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Здоровье

Ученые выяснили, кто живет дольше – мясоеды или вегетарианцы

15-news.ru вчера в 09:38
Экономика

Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное