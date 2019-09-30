Лига чемпионов
Все про Спорт руМанчестер Сити — Динамо (Загреб) 2:0
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Жоау Канселу
|19′
Бернарду Силва
Рахим Стерлинг
|56′
|62′
Мислав Оршич
Амер Гояк
Рахим Стерлинг
|66′
|69′
Дино Перич
|76′
Кевин Теофиль-Катрин
Марио Гавранович
|83′
Бруно Петкович
Атимвен Ияйи
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Давид Сильва
Фил Фоден
|90′+1′
Фернандиньо
|90′+4′
Фил Фоден
|90′+5′
|71%
|Владение мячом
|29%
|89%
|Процент точных передач
|52%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|1
|11
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
25
Фернандиньо
30
Отаменди
22
Менди
8
Гюндоган
16
Эрнандес
47
Фоден
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
40
Ливакович
30
Стоянович
11
Гавранович
66
Дилавер
55
Перич
22
Леовац
5
Адеми
27
Моро
7
Ольмо
14
Гояк
20
Ияйи
Динамо (Загреб)
Расстановка 5‑3‑2
Представляем прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Манчестер Сити» принимает «Динамо» из Загреба.
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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» - «Динамо Загреб», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru30 сентября в 19:25
«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года
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