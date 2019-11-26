Лига чемпионов
Sport.ruМанчестер Сити — Шахтер 0:0 (Перерыв)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Этихад»
|61%
|Владение мячом
|39%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|8
|6
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
30
Отаменди
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
14
Тете
21
Патрик
20
Коваленко
6
Степаненко
15
Коноплянка
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.
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