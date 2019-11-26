Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruМанчестер Сити — Шахтер 0:0 (Перерыв)

Манчестер Сити — Шахтер
0 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Этихад»
61%Владение мячом39%
87%Процент точных передач78%
1Удары в сторону ворот2
2Удары в створ ворот2
1Сейвы вратарём2
5Офсайды
3Угловые2
7Отборы8
6Фолы3
Желтые карточки
Красные карточки
В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.
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