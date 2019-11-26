В 5 туре Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с донецким "Шахтёром" SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этой встречи: Футбол.

Политика Папа Римский Франциск направил Владимиру Путину телеграмму Папа Римский Франциск по традиции направил телеграммы лидерам тех стран, над которыми он пролетал на самолете, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Авто Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.

Футбол «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.