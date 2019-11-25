Лига чемпионов

Букмекеры.рфБукмекеры.рфМанчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?

Манчестер Сити — Шахтер
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Этихад»
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
  
27
Канселу
  
30
Отаменди
  
25
Фернандиньо
  
12
Анхелиньо
  
8
Гюндоган
  
16
Эрнандес
  
17
де Брюйне
  
20
Силва
  
9
Жезус
  
7
Стерлинг
  
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
14
Тете
  
21
Патрик
  
20
Коваленко
  
6
Степаненко
  
15
Коноплянка
  
10
Мораес
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
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