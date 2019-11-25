Лига чемпионов
Букмекеры.рфМанчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Этихад»
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
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