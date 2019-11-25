Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.

Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?

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Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Политика Эрдоган заявил, что поиск решения по «С-400» продолжится до апреля Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что поиск решения по проблеме российских ЗРС С-400 будет продолжаться между Анкарой и НАТО до апреля будущего года.

Экономика Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.

Политика В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.

Общество Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.

Происшествия МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.

Происшествия Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Происшествия Прокуратура объяснила закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).