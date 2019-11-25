Лига чемпионов

Букмекеры.рфБукмекеры.рфМанчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?

Манчестер Сити — Шахтер
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Этихад»
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Веселая прогулка «Шахтера» перед матчем с «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс07:47

«Манчестер Сити» – «Шахтер»: клуб Гвардиолы снова победит в ЛЧ и не пропустит?

Sports.ru11:40

«Манчестер Сити» — «Шахтер» Донецк: встреча лидеров группы

Все про Спорт ру24 ноября в 18:48

«Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:00

«Манчестер Сити» - «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 19:36

«Манчестер Сити» – «Шахтер» (Донецк) + «Црвена Звезда» – «Бавария»: экспресс на футбол от bados

Legalbet04:46

Лига Чемпионов. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Манчестер Сити – Шахтер Донецк

Букмекеры.рф08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Политика

Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».
Коммерсантъ 06:52
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд вчера в 07:41
Кино

Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC.
REGNUM 10:17
Армия и оружие

Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
Аргументы недели 08:59
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Политика

Эрдоган заявил, что поиск решения по «С-400» продолжится до апреля

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что поиск решения по проблеме российских ЗРС С-400 будет продолжаться между Анкарой и НАТО до апреля будущего года.
Военное дело 05:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
Чемпионат 06:40
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Экономика

Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей

Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.
Московский Комсомолец 08:48
Политика

В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Аргументы и Факты 11:15
Происшествия

В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Российская газета 11:39
Общество

Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день

Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Будущее России. Национальные проекты 01:20
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
IvanovoNews 08:39
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Прокуратура объяснила закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
REGNUM 12:36
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Шоу-бизнес

Певице Тине Тернер исполняется 80 лет

Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Аргументы недели 03:36
Общество

В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным

В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
ФедералПресс вчера в 05:03
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Футбол

Источник в WADA: Россию не отстранят от Евро-2020

Сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате Евро — 2020.
News.ru 11:20
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Общество

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шахтёр
Украинский футбольный клуб
Украинский профессиональный футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное