Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМанчестер Сити — Саутгемптон 3:1

Манчестер Сити — Саутгемптон
3 – 1
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
Николас Отаменди
20′
33′
Ориоль Ромеу
Серхио Агуэро
38′
Серхио Агуэро
56′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
65′
68′
Шейн Лонг
Натан Редмонд
68′
Софьян Буфаль
Че Адамс
75′
Джекенг Стивенс
Анхелиньо Тасенде
Джон Стоунз
79′
Габриэл Жезус
Адриан Бернабе
87′
90′+1′
Ориоль Ромеу
Джейк Вокинс
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Как сообщает официальный Twitter «Сити», этот матч стал для него 350-м за команду.
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