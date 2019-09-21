Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМанчестер Сити — Уотфорд 7:0 (2-й тайм)

Манчестер Сити — Уотфорд
7 – 0
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
1′
Серхио Агуэро
7′
Рияд Марез
12′
Бернарду Силва
15′
Николас Отаменди
18′
Бернарду Силва
19′
33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
46′
Бернарду Силва
49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
54′
59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
59′
Роберто Перейра
60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
60′
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
63′
77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
81′
Команда Хосепа Гвардиолы уничтожает соперника – уже к 18-й минуте на табло "Этихад Стэдиум" горел счёт 5:0. Интересно, что голами в состава "горожан" отметились пять разных футболистов – Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
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