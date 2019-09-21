Футбол
Евро-футбол.руМанчестер Сити — Уотфорд 7:0 (2-й тайм)
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Давид Сильва
|1′
Серхио Агуэро
|7′
Рияд Марез
|12′
Бернарду Силва
|15′
Николас Отаменди
|18′
Бернарду Силва
|19′
|33′
Димитри Фулькье
Роберто Перейра
Бенжамен Менди
Хосе Анхель Тасенде
|46′
Бернарду Силва
|49′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|54′
|59′
Уилл Хьюз
Исмаила Сарр
|59′
Роберто Перейра
|60′
Кико Фемения
Бернарду Силва
|60′
Николас Отаменди
Эрик Гарсия
|63′
|77′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Хосе Анхель Тасенде
|81′
|71%
|Владение мячом
|29%
|91%
|Процент точных передач
|75%
|9
|Удары в сторону ворот
|–
|10
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|13
|5
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
27
Канселу
50
Гарсия
25
Фернандиньо
12
Тасенде
17
де Брюйне
16
Эрнандес
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
3 ×
26
Фостер
21
Фемения
4
Доусон
6
Мариаппа
25
Холебас
37
Перейра
29
Капу
8
Клеверли
16
Дукуре
23
Сарр
18
Грэй
Уотфорд
Расстановка 4‑5‑1
Команда Хосепа Гвардиолы уничтожает соперника – уже к 18-й минуте на табло "Этихад Стэдиум" горел счёт 5:0. Интересно, что голами в состава "горожан" отметились пять разных футболистов – Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Экономика
Чубайс перестал быть совладельцем бизнес-центра напротив Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс больше не числится совладельцем бизнес-центра «Романов двор», который находится в пешей доступности от Кремля.
РБК 10:06
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Политика
Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским
Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Известия 10:14
Происшествия
На дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек
ДТП со смертельным исходом случилось около 18:00 сегодня на дублере Сибирского тракта.
Новый День 10:57
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел 09:42
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском 10:40
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Общество
Польские магазины обязали раздавать бедным непроданные продукты
Сейм Польши утвердил закон, согласно которому местные магазины должны бесплатно раздавать непроданные продукты питания малоимущим слоям населения, пишет Rzeczpospolita.
Ruposters.ru 10:49
Происшествия
Тело россиянина обнаружено на таиландском острове Самуи
На таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани полиция обнаружила тело 51-летнего россиянина.
Газета.Ru 08:54
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 19 сентября в 10:03
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
Трамп не приедет на саммит ООН по климату
Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском 10:02
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
Политика
МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, заявил в субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, при этом он не привел доказательств.
РИА Новости 10:47
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24