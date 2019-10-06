Футбол

Газета.RuГазета.RuМанчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2

Манчестер Сити — Вулверхэмптон
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
13′
Ромен Саисс
Райан Беннетт
Кайл Уокер
Александр Зинченко
46′
Родри Эрнандес
50′
Жоау Канселу
50′
Рияд Марез
Бернарду Силва
60′
Эдерсон Сантана
62′
69′
Патрик Кутроне
Мэтт Доэрти
Илкай Гюндоган
71′
74′
Рубен Винагре
Хонни Кастро
Давид Сильва
Габриэл Жезус
75′
Фернандиньо
77′
80′
Адама Траоре
84′
Рубен Невеш
86′
Жоау Моутинью
90′+4′
Адама Траоре
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Адама Траоре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в домашнем матче АПЛ

Чемпионат10:54

«Манчестер Сити» на своем поле уступил «Вулверхэмптону», отставание от «Ливерпуля» составляет 8 очков

Sportbox.RU10:57

«Манчестер Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону» и отстает от «Ливерпуля» на 8 очков

Sport24.ru10:56

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»

Советский спорт10:54

Адама Траоре о дубле в ворота «Ман Сити»: «Я счастлив. Мы проделали большую работу»

Sports.ru11:16

«Манчестер Сити» на своем поле уступил «Вулверхэмптону», отставание от «Ливерпуля» составляет 8 очков

Матч ТВ10:57

«Ман Сити» проиграл дома «Вулверхэмптону». Отрыв «Ливерпуля» — уже 8 очков

Спорт-Экспресс10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Политика

Порошенко пришел на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Газета.Ru 10:24
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Культура

Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru 04 октября в 10:41
Политика

Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

РБК 02:56
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Российская газета 09:34
Политика

Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии

В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика

Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции

После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.
Взгляд.ру 11:10
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия

Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Шоу-бизнес

Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире

Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж

Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Общество

Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники

Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Политика

Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения

Газета.Ru 11:13
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия

Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями

В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное