Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Манчестер Сити» готовит преемника Гвардиоле

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«Манчестер Сити» готовится к уходу Хосепа Гвардиолы с должности главного тренера. По информации источника, сменщиком испанского специалиста станет Джованни ван Бронкхорст. Сообщается, что следующий год голландец проведет в стане «горожан», знакомясь с внутренней работой клуба.
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