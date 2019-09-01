Футбол
Sportbox.RU«Манчестер Сити» готовит преемника Гвардиоле
«Манчестер Сити» готовится к уходу Хосепа Гвардиолы с должности главного тренера. По информации источника, сменщиком испанского специалиста станет Джованни ван Бронкхорст. Сообщается, что следующий год голландец проведет в стане «горожан», знакомясь с внутренней работой клуба.
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Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 20:51
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Lenta.ru 19:45
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР
Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
РБК 22:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Авто
Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления
Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
AutoNews 27 сентября в 03:18
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Авто
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей
В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.
Российская газета 11:27
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Космос
Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship.
Piter.tv 06:13
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 17:13
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.
Газета.Ru 22:42
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews 23:00
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что в ноябре молочная продукция может подорожать на 10%.
RT на русском 22:57
Политика
В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера
Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37