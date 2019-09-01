Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror. Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство «горожан» видит Джованни ван Бронкхорста.
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