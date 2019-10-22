«Манчестер Сити» и «Аталанта», как и предполагалось, подарили болельщикам обилие забитых мячей, правда, почти все они оказались в одним воротах. Бергамаски открыли счет стараниями Руслана Малиновского, реализовавшего пенальти, но дальше забивали только «горожане».

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» забили по пять мячей в ворота соперников

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Армия и оружие Радикалы устроили диверсию против ВСУ на Донбассе «Главарь националистов под видом благотворительной деятельности привез в расположение бригады гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания, зараженных стафилококковыми бактериями», — рассказал Филипоненко.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

Происшествия Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Происшествия Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Космос Что скрывает «обратная» сторона Плутона? Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Происшествия Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Футбол «Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.

Гаджеты HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Энергетика В ФАР прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

Кино «Джокер» может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории В ближайшее время картина режиссёра Тодда Филлипса может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.

Экономика Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд «Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.

Армия и оружие МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.