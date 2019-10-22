Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Манчестер Сити» и «ПСЖ» забили по пять мячей в ворота соперников
«Манчестер Сити» и «Аталанта», как и предполагалось, подарили болельщикам обилие забитых мячей, правда, почти все они оказались в одним воротах. Бергамаски открыли счет стараниями Руслана Малиновского, реализовавшего пенальти, но дальше забивали только «горожане».
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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
Спорт-Экспрессвчера в 16:56
«Манчестер Сити» — «Аталанта»: Стерлинг, Агуэро и Марез выйдут в стартовом составе хозяев
Sport24.ruвчера в 14:06
«Манчестер Сити» – «Аталанта». 22.10.2019. Где смотреть матч онлайн
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