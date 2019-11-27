Донецкий «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева.

«Ман Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

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