Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ман Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
Донецкий «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева.
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