Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Шахтер — Манчестер Сити
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
24′
Рияд Марез
29′
Родриго Эрнандес
38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
74′
76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
77′
77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
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