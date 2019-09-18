Лига чемпионов
LiveSport.ru«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
|24′
Рияд Марез
|29′
Родриго Эрнандес
|38′
Илкай Гюндоган
Манор Соломон
Евгений Коноплянка
|46′
Алан Патрик
Маркос Антонио
|74′
|76′
Габриэл Жезус
Жуниор Мораес
Дентиньо
|77′
|77′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
|81′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
|83′
Родриго Эрнандес
Бенжамен Менди
|51%
|Владение мячом
|49%
|89%
|Процент точных передач
|92%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|1
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|15
|6
|Фолы
|16
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
8
Антонио
15
Коноплянка
6
Степаненко
7
Тайсон
9
Дентиньо
31
Сантана
27
Канселу
30
Отаменди
25
Фернандиньо
11
Зинченко
26
Марез
22
Менди
20
Силва
8
Гюндоган
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑5‑1
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
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«Манчестер Сити» и загребское «Динамо» добились крупных побед на старте группового этапа ЛЧ
Sportbox.RUвчера в 16:54
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»
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