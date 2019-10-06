Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Манчестер Сити — Вулверхэмптон
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
13′
Ромен Саисс
Райан Беннетт
Кайл Уокер
Александр Зинченко
46′
Родри Эрнандес
50′
Жоау Канселу
50′
Рияд Марез
Бернарду Силва
60′
Эдерсон Сантана
62′
69′
Патрик Кутроне
Мэтт Доэрти
Илкай Гюндоган
71′
74′
Рубен Винагре
Хонни Кастро
Давид Сильва
Габриэл Жезус
75′
Фернандиньо
77′
80′
Адама Траоре
84′
Рубен Невеш
86′
Жоау Моутинью
90′+4′
Адама Траоре
Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Адама Траоре (на 80-й и 90+4-й минутах).
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