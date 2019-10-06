Футбол
РИА Новости«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
|13′
Ромен Саисс
Райан Беннетт
Кайл Уокер
Александр Зинченко
|46′
Родри Эрнандес
|50′
Жоау Канселу
|50′
Рияд Марез
Бернарду Силва
|60′
Эдерсон Сантана
|62′
|69′
Патрик Кутроне
Мэтт Доэрти
Илкай Гюндоган
|71′
|74′
Рубен Винагре
Хонни Кастро
Давид Сильва
Габриэл Жезус
|75′
Фернандиньо
|77′
|80′
Адама Траоре
|84′
Рубен Невеш
|86′
Жоау Моутинью
|90′+4′
Адама Траоре
|75%
|Владение мячом
|25%
|89%
|Процент точных передач
|64%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|1
|13
|Отборы
|15
|11
|Фолы
|14
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
11
Зинченко
30
Отаменди
25
Фернандиньо
27
Канселу
8
Гюндоган
16
Эрнандес
9
Жезус
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
11
Патрисиу
37
Траоре
2 ×
15
Боли
16
Коуди
5
Беннетт
19
Кастро
32
Дендонкер
8
Невеш
28
Моутинью
9
Хименес
2
Доэрти
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Адама Траоре (на 80-й и 90+4-й минутах).
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